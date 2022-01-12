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Росія такого не очікувала. США заявили, що "гарантії" об'єднали НАТО, ЄС і партнерів

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Середа 12 січня 2022 17:40
Росія такого не очікувала. США заявили, що "гарантії" об'єднали НАТО, ЄС і партнерів Фото: перший заступник держсекретаря США Венді Шерман (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила ,що" гарантії безпеки", запропоновані Росією, об'єднали НАТО, ЄС і партнерів. За її словами, такого ефекту Росія не очікувала.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її словами, російська сторона не погодилася і не відмовилася від наступного раунду переговорів Ради НАТО-Росія.

"Я сьогодні не почула принципово нових заяв (від Росії, - ред.), тому що у нас вже були восьмигодинні переговори в Женеві і окремо вечеря. Але важливо те, що в кінці сьогоднішніх переговорів росіяни не погодилися на пропозиції генсека НАТО Столтенберга про проведення наступних раундів переговорів, але і не відмовилися від цього. Всі ми, в тому числі росіяни, повинні будемо обговорити зі своїми уряду наші наступні кроки", - заявила Шерман.

Вона також додала, що Росія не очікувала, що своїми "гарантіями" об'єднає Європу, НАТО і країни, які не входять до Альянсу.

"Один з ефектів, який домоглася Росія і якого вона навряд чи очікувала - об'єднала всю Європу, і країни-члени НАТО і тих, хто не входить в Альянс, навколо ідентичного набору принципів, очікувань і прихильності дипломатичному шляху врегулювання конфлікту", - заявила Шерман.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

Крім того, генсек Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з російською стороною заявив, що НАТО може посилити присутність на східному фланзі, якщо Росія нападе на Україну.

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