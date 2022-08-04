Россия сжигает газ, чтобы не поставлять его в ЕС, - СМИ

Фото: Россия сжигает газ, чтобы не поставлять его в ЕС (Getty Images)

Начиная с мая, российской "Газпром" сжигает газ недалеко от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала. Пламя видно даже из Финляндии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.