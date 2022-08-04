Росія спалює газ, щоб не постачати його до ЄС, - ЗМІ

Фото: Росія спалює газ, щоб не постачати його до ЄС (Getty Images)

Починаючи з травня, російській "Газпром" спалює газ неподалік від компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-термінала. Полум'я видно навіть з Фінляндії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.