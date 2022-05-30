Россия стягивает войска и военную технику к границе с Украиной

Россия начала стягивать войска и военную технику в Курскую область, что граничит с Украиной. В частности, к украинской границы российские военные подтягивают артиллерию и ракетные установки.
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".
По его словам, в Курскую область прибыли и пребывают большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.
"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.
Напомним, в начале мая в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.
Украинская разведка сообщала, что российское руководство планирует совершить теракты на своих территориях. Таким образом Россия может обвинить Украину и посеять антиукраинские настроения в обществе.
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