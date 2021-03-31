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Россия стягивает войска к украинским границам, - Хомчак

Автор: Инна Собора

Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Россия наращивает свое войско возле украинских границ, чтобы "продемонстрировать решительность своих намерений".

"Мы понимаем, что, кроме тех 28 батальонных тактических групп, которые сегодня уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно начисляем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - сказал Хомчак.

По его мнению, Россия не забыла о своих планах, которые были у нее с 2014 года.

"Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну и готовимся к всяким возможным провокациям и реагирование на действия противника", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация перебрасывает на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях своих кадровых военных.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассРуслан Хомчак
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