Россия стягивает войска к украинским границам, - Хомчак

По его словам, Россия наращивает свое войско возле украинских границ, чтобы "продемонстрировать решительность своих намерений".

"Мы понимаем, что, кроме тех 28 батальонных тактических групп, которые сегодня уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно начисляем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - сказал Хомчак.

По его мнению, Россия не забыла о своих планах, которые были у нее с 2014 года.

"Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну и готовимся к всяким возможным провокациям и реагирование на действия противника", - добавил главнокомандующий ВСУ.