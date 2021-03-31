Росія стягує війська до українських кордонів, - Хомчак

За його словами, Росія нарощує своє військо біля українських кордонів, щоб "продемонструвати рішучість своїх намірів".

"І ми розуміємо, що, крім тих 28 батальйонних тактичних груп, які сьогодні вже декілька років розташовані біля наших східних кордонів, ми орієнтовно нараховуємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - сказав Хомчак.

На його думку, Росія не забула про свої плани, які були у неї з 2014 року.

"Збройні сили України відповідним чином реагують на такі дії нашого східного сусіда. Ну і готуємося до всяких можливих провокацій та реагувань на дії противника", - додав головнокомандувач ЗСУ.