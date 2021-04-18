Россия стягивает войска к Украине: есть ли угроза для гражданской авиации

Госавиаслужба Украины на фоне усиление военного присутствия России вдоль украинской границы рассказала об уровне угрозы для гражданской авиации. Сейчас, по данным службы, гражданской авиации ничего не угрожает.

Об этом говорится на сайте Госавиаслужбы .

Как рассказала служба, американская Федеральная авиационная администрация (FAA) рекомендовала самолетам проявлять особую осторожность при полетах над РПИ Москвы и Ростова-на-Дону в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра, Симферополя и Киева.

Также FAA рекомендовала американским авиакомпаниям и самолетам соблюдать осторожность при планировании полетов вблизи восточных областей Украины и вблизи территории оккупированного Крыма.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она является спокойной и контролируемой. В настоящее время опасности для гражданской авиации нет", - заявили в службе.