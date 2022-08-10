Россия стягивает к линии фронта на Донбассе системы ПВО: что известно

В Мариуполе зафиксировали движение вражеских систем и средств противовоздушной обороны. Вероятно, их стягивают на Донецкое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его данным, вчера утром на проспекте Металлургов и Никопольском в Мариуполе заметили движение российской военной техники. Тягачи были нагружены пусковыми установками С-300 с пометками "V".

Андрющенко отметил, что средства ПВО не разместили в городе, а перебросили ближе к линии фронта. Вероятно, технику отправили в Донецком направлении.