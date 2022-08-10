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Россия стягивает к линии фронта на Донбассе системы ПВО: что известно

Фото: оккупанты перебрасывают ближе к фронту системы С-300 (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе зафиксировали движение вражеских систем и средств противовоздушной обороны. Вероятно, их стягивают на Донецкое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его данным, вчера утром на проспекте Металлургов и Никопольском в Мариуполе заметили движение российской военной техники. Тягачи были нагружены пусковыми установками С-300 с пометками "V".

Андрющенко отметил, что средства ПВО не разместили в городе, а перебросили ближе к линии фронта. Вероятно, технику отправили в Донецком направлении.

Напомним, жители Мариуполя начали получать сообщения от оккупантов с призывами к мобилизации.

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