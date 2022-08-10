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Росія стягує до лінії фронту на Донбасі системи ППО: що відомо

Фото: окупанти перекидають ближче до фронту системи С-300 (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі зафіксували рух ворожих систем та засобів протиповітряної оборони. Ймовірно, їх стягують на Донецький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його даними, вчора зранку на проспекті Металургів та Нікопольському у Маріуполі помітили рух російської військової техніки. Тягачі були навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".

Андрющенко зазначив, що засоби ППО не розмістили у місті, а перекинули ближче до лінії фронту. Ймовірно, техніку відправили у Донецькому напрямку.

Нагадаємо, жителі Маріуполя почали отримати повідомлення від окупантів з закликами до мобілізації.

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