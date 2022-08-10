Росія стягує до лінії фронту на Донбасі системи ППО: що відомо

У Маріуполі зафіксували рух ворожих систем та засобів протиповітряної оборони. Ймовірно, їх стягують на Донецький напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
За його даними, вчора зранку на проспекті Металургів та Нікопольському у Маріуполі помітили рух російської військової техніки. Тягачі були навантажені пусковими установками С-300 з позначками "V".
Андрющенко зазначив, що засоби ППО не розмістили у місті, а перекинули ближче до лінії фронту. Ймовірно, техніку відправили у Донецькому напрямку.
Нагадаємо, жителі Маріуполя почали отримати повідомлення від окупантів з закликами до мобілізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.