Россия строит плавучий мост у Херсона для переброски войск, - британская разведка

"Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", - говорится в сообщении.

В течение нескольких недель российские войска полагались на паромную переправу через водный путь. По данным британской разведки, если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

"Плавучий мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", - считают в Минобороны Британии.