RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія будує плавучий міст біля Херсона для перекидання військ, - британська розвідка

Фото: поруч з пошкодженим Антонівським мостом будують міст з барж (t.me/ressentime)
Автор: Олександр Білоус

На вихідних Росія почала перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, безпосередньо поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом. Однак цей міст буде вразливий для українських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом", - йдеться в повідомленні.

Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях. За даними британської розвідки, якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

"Плавучий міст як і раніше буде вразливий для українських наступальних дій", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами. Депутата Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВторгнення Росії до України