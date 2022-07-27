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Россия стремится создать впечатление, что Украина не хочет идти на переговоры, - МИД

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 20:41
Россия стремится создать впечатление, что Украина не хочет идти на переговоры, - МИД Фото: спикер МИД Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности к переговорам является очередным приемом для остановки контрнаступления Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в интервью The Irish Times.

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал он.

Николенко отметил, что РФ пытается выиграть больше времени, чтобы устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, как зерновую. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", - сказал он.

Кроме того, спикер МИД отметил, что страна-агрессор также пытается ускорить процесс выдачи российских паспортов населению.

Напомним, Лавров заявил, что у Россия нет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, которые включали бы "более широкий круг вопросов", чем зерновая сделка.

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