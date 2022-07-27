Росія прагне створити враження, що Україна не хоче йти на переговори, - МЗС
Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо готовності до переговорів є черговим прийомом для зупинки контрнаступу України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко в інтерв'ю The Irish Times.
"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав він.
Ніколенко зазначив, що РФ намагається виграти більше часу, аби влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.
"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - сказав він.
Окрім того, спікер МЗС зазначив, що країна-агресор також намагається пришвидшити процес видачі російських паспортів населенню.
Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань", ніж зернова угода.
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