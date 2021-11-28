ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 07:26
Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стремится провалить минские договоренности. Москва хочет обеспечить себе свободу действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Zeit.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользы.

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", - заявил Кулеба.

Он отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", - сказал министр.

Напомним, Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Названы возможные сценарии российского наступления.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время американское издание NYT со ссылкой на американскую разведку писало, что у США и Европы осталось мало времени, чтобы сдержать Россию от новой агрессии в отношении Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит