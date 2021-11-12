Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины, - Кулеба

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - заявил министр.

Он заявил, когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться.

"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", - сказал он.