Росія може прагнути до просування на територію України, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути до просування на територію України. Говорячи про підсумки проведених зустрічей у США, Кулеба зазначив, що американська влада показала, що готова не тільки говорити, а й діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра для ABC News.
За його словами, на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка, що може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.
"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність", - заявив міністр.
Він заявив, коли живеш поруч з Росією протягом семи років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися.
"Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе", - сказав він.