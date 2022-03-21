Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет,- Пентагон

Российская Федерация столкнулась с нехваткой высокоточных ракет. Некоторые из них не запускаются, не попадают в цель или же не взрываются во время контакта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам одного из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США, проблемы с поставкой высокоточных ракет связаны с тем, что страна начала больше применять "тупые бомбы".

Также представитель Пентагона отметил, что Россия применила уже много крылатых ракет на сегодня и было много случаев того, что эти боеприпасы не срабатывали.