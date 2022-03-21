Росія зіткнулась з браком високоточных ракет, - Пентагон

Російська Федерація зіткнулася з браком високоточних ракет. Деякі з них не запускаються, не потрапляють у ціль або ж не вибухають під час контакту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами одного з високопоставлених представників оборонного відомства США, проблеми з постачанням високоточних ракет пов’язані з тим, що країна почала більше застосовувати "тупі бомби".
Також представник Пентагону зауважив, що Росія застосувала вже багато крилатих ракет на сьогодні й було багато випадків того, що ці боєприпаси не спрацьовували.
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