Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, - разведка

"Мы заметили, что Россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", - рассказал он.

Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на 9 мая в Донецкой области.

Добавим, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал недостатки советских ракет Х-22, которые начала применять РФ.

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