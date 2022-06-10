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Росія зіштовхнулася з дефіцитом високоточних крилатих ракет, - розвідка

Фото: Росія зіштовхнулася з дефіцитом високоточних крилатих ракет (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії виник дефіцит високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України. Тому ворог почав використовувати радянські Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО України Вадима Скібіцького.

"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", - розповів він.

Як повідомлялось, для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це сталося в ніч на 9 травня в Донецькій області.

Додамо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав недоліки радянських ракет Х-22, які почала застосовувати РФ.

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