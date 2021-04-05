Россия и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. Обсуждают Донбасс

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - отметил он.

По его словам, Вашингтон выразил Москве озабоченность по поводу очередной эскалации конфликта на Донбассе, на что "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна".

Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что российская армия осуществляет на своей территории те мероприятия, которые считает нужными.

"И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - добавил Рябков.