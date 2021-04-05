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Россия и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. Обсуждают Донбасс

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. В частности, обсуждают ситуацию на Донбассе и последнюю эскалацию.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - отметил он.

По его словам, Вашингтон выразил Москве озабоченность по поводу очередной эскалации конфликта на Донбассе, на что "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна".

Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что российская армия осуществляет на своей территории те мероприятия, которые считает нужными.

"И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - добавил Рябков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание войск якобы не представляет никакой угрозы для Украины.

Он также заявил, что сегодня на Донбассе начинаются неконтролируемые перестрелки на линии разграничения.

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