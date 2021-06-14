Россия и США увеличили число ядерных боеприпасов

По данным Института, общее количество ядерного оружия на начало текущего года составило 13 080, что на 320 единиц меньше, чем государства имели на начало 2020 года.

Так, общее число ядерных боеприпасов, развернутых в настоящее время, увеличилось с 3720 в прошлом году до 3825 в текущем месяце.

"В начале 2021 года у обеих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее. Россия также увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном вследствие развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ)",- говорится в отчете.

Отмечается, что более 90% мирового ядерного оружия принадлежит России и США. В то же время оба государства имеют большие и дорогие программы по модернизации ядерных боеприпасов.

"Общее количество боеголовок в глобальных военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, и это является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась",- добавляют эксперты.

В Институте предполагают, что Россия и США придают ядерному оружию все большее и больше значения в контексте своей национальной безопасности.