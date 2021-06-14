Росія і США збільшили число ядерних боєприпасів

За даними Інституту, загальна кількість ядерної зброї на початок поточного року становила 13 080, що на 320 одиниць менше, ніж держави мали на початок 2020 року.

Так, загальне число ядерних боєприпасів, розгорнутих нині, збільшилося з 3720 минулого року до 3825 в поточному місяці.

"На початку 2021 року біля обох країн було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше. Росія також збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному внаслідок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування (МБР) і балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що понад 90% світової ядерної зброї належить Росії та США. Водночас обидві держави мають великі та дорогі програми з модернізації ядерних боєзапасів.

"Загальна кількість боєголовок в глобальних військових арсеналах зараз, схоже, збільшується, і це є тривожною ознакою того, що тенденція до зниження, яка характеризувала глобальні ядерні арсенали після закінчення холодної війни, застопорилася", - додають експерти.

В Інституті припускають, що Росія і США надають ядерної зброї все більше і більше значення в контексті своєї національної безпеки.