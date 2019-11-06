Россия и США оказались в состоянии холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер

США и Россия оказались в состоянии новой "холодной войны". Как передает РБК-Украина, об этом сказал бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг) Джеймс Бейкер в интервью "Голосу Америки".

Нынешнюю ситуацию Бейкер сравнивает с той "холодной войной", которая была между США и Советским союзом после окончания Второй мировой войны.

"И если меня сейчас спрашивают, как в ней победы, то я могу лишь предложить делать то же самое, что мы делали в прошлый раз... Такими действиями является решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка", - отметил Бейкер.

В то же время Бейкер заявил, что не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

"Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", - отметил бывший госсекретарь.

Напомним, в конце жовтя комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России в саммите G7. В документе указано, что Россию необходимо не допустить до участия в "Большой семерке" до тех пор, "пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".