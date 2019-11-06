Росія та США опинились у стані холодної війни, - ексдержсекретар Бейкер

США та Росія опинились у стані нової "холодної війни". Як передає РБК-Україна, про це колишній сказав державний секретар США (1989-1992 рр.) Джеймс Бейкер в інтерв'ю "Голосу Америки".

Нинішню ситуацію Бейкер порівнює із тією "холодною війною", яка була між США та Радянським союзом після завершення Другої світової війни.

"І якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу... Такими діями є рішуча підтримка свободи, демократії та вільного ринку", - відзначив Бейкер.

Водночас Бейкер заявив, що не вважає, що відносини між США та Росією зараз гірші ніж за часів "холодної війни".

"Коли російські літаки облітають наші кораблі та літаки, це просто неприйнятно. Це порушення правил застосування збройних сил та може призвести до інцидентів. Так і починаються війни. Але я не думаю, що наші відносини зараз гірше, ніж тоді", - відзначив колишній держсекретар.

Нагадаємо, у кінці жовтя комітет у закордонних справах палати представників Конгресу США ухвалив резолюцію проти участі Росії в саміті G7. У документі зазначено, що Росію необхідно не допустити до участі у "Великій сімці" до тих пір, поки вона "не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".