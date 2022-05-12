ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия не способна полностью восстановить выведенные из Украины подразделения, - ГУР

Новина українською →
Киев, Четверг 12 мая 2022 12:09
Россия не способна полностью восстановить выведенные из Украины подразделения, - ГУР Фото: Россия не способна полностью восстановить выведенные из Украины подразделения (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В России не могут полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины воинских подразделений из-за наложенных на страну санкций. Однако, несмотря на это, российских оккупантов заставляют докладывать командованию якобы о "полной укомплектованности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Следствием экономических санкций, введенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, есть ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 лет производства", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в разведке, такая ситуация не смущает руководство Кремля.

"Ему безразлично сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется что-то, что ржавеет десятилетиями на складах и что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", - подчеркивают в ГУР.

Указано, что со складов долгосрочного хранения технику, в большинстве, даже не могут доставить в подразделения. Однако, военных заставляют ее принимать и докладывать командованию про полную укомплектованность и обеспечение боевых частей.

Так, в течение апреля с баз хранения РФ снято:

  • 18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ВО (Уссурийск, Приморский край);
  • 28 САУ "Акация" из 94 Арсенала ГРАУ (Омск);
  • 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
  • 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 Арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

"Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар)", - добавляют в разведке.

Напомним, по словам министра торговли США Джины Раймондо, РФ вынуждена использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике из-за наложенных на страну-агрессора санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов
Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область