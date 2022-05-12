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Росія не здатна повністю відновити виведені з України підрозділи, - ГУР

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Київ, Четвер 12 травня 2022 12:09
Росія не здатна повністю відновити виведені з України підрозділи, - ГУР Фото: Росія не здатна повністю відновити виведені з України підрозділи (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії не можуть повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів через накладені на країну санкції. Однак, попри це, російських окупантів змушують доповідати командуванню нібито про "повну укомплектованість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ. Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва", - йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначили в розвідці, така ситуація не бентежить керівництво Кремля.

"Йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне м’ясо" у бій за майбутнє "руського мира". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", - підкреслюють в ГУР.

Вказано, що зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових заставляють її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Так, протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

  • 18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);
  • 28 САУ "Акація" з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);
  • 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);
  • 15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

"Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар)", - додають в розвідці.

Нагадаємо, за словами міністра торгівлі США Джини Раймондо, РФ змушена використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці через накладені на країну-агресора санкції.

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