Россия способна использовать запрещенное вооружение, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что после применения фосфорных боеприпасов Россия способна применить и другое запрещенное вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.
"Я считаю, что после случаев применения запрещенного оружия, так называемых фосфорных бомб, как это было в центре Харькова, в Мариуполе, на юге нашего государства, в окресностях Запорожья, Донецка, Луганска, можно предположить, что Россия способна использовать и другие виды запрещенного оружия", - заявил президент Украины.
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