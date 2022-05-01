Росія здатна використовувати заборонене озброєння, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому виданню EPT News заявив, що після застосування фосфорних боєприпасів Росія здатна застосувати й інше заборонене озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.
"Я вважаю, що після випадків застосування забороненої зброї, так званих фосфорних бомб, як це було в центрі Харкова, в Маріуполі, на півдні нашої держави, в околицях Запоріжжя, Донецька, Луганська, можна припустити, що Росія здатна використовувати й інші види забороненої зброї", - заявив президент України.
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