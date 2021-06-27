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Россия сознательно разрушает минские договоренности путем паспортизации Донбасса, - МИД Украины

Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса. Киев отмечает, что паспортизация - это нарушение Минских соглашений.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал спикер МИД Олег Николенко.

Российскую паспортизацию он назвал "элементом российских гибридных тактик против соседних государств".

"Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировавших часть территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - напомнили в МИД.

В апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН, осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"По нашим данным, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта. Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - отметили в МИД.

Николенко добавил, что в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит "особенно циничными и такими, что не имеют ничего общего с реальностью".

Ранее в МИД заявили, что выдача российских паспортов в ОРДЛО есть следствием "невыполнения Киевом минских договоренностей".

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минские соглашенияпаспорт