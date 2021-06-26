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В РФ заявили, что выдача российских паспортов в ОРДЛО - "следствие невыполнения Минска"

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Россия, Суббота 26 июня 2021 19:24
В РФ заявили, что выдача российских паспортов в ОРДЛО - "следствие невыполнения Минска" Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Юлия Струк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания президента Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Она заявила, что выдача является следствием "невыполнения Киевом минских договоренностей".

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Обратили внимание на высказывание президента Украины, который обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений", - сказано в сообщении.

По словам Захаровой, предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой "в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять".

"Гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике. Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния", - заявила представитель российского министерства.

Она подчеркнула, что логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно.

"Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается", - отметила Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"350 - 400 тысяч паспортов - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский считает, что минские соглашения по Донбассу изначально были "еле живым" документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным.

Как писало РБК-Украина, Зеленский в конце июля посетит США и встретится с президентом Джо Байденом.

Что касается Путина, то в Кремле говорят о готовности провести такую встречу, но она не готовится.

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