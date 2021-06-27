Росія свідомо руйнує мінські домовленості шляхом паспортизації Донбасу, - МЗС України

Російську паспортизацію він назвав "елементом російських гібридних тактик проти сусідніх держав".

"Під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії", - нагадали в МЗС.

В квітні 2019 року Україна та міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення РФ запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

"За нашими даними, за два роки понад півмільйона тамтешніх мешканців отримали російські паспорти. Таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний та культурний простір", - наголосили в МЗС.

Ніколенко додав, що у таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в мінському процесі виглядає "особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю".