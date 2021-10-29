Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе, - Госдеп

Российская Федерация не создавала газовый кризис в Европе. Но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштайна в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе… Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - отметил он.
Хохштайн также приветствовал решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе.
Напомним, ранее издание Axios писало, что президент России Владимир Путин намерен использовать европейский газовый кризис в своих целях и подталкивает страны Евросоюза к подписанию долгосрочных контрактов, которые позволят им полагаться на российский газ на фоне общего курса на "зеленую энергетику".