UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе, - Госдеп

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не создавала газовый кризис в Европе. Но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштайна в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе… Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - отметил он.

Хохштайн также приветствовал решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе.

Напомним, ранее издание Axios писало, что президент России Владимир Путин намерен использовать европейский газовый кризис в своих целях и подталкивает страны Евросоюза к подписанию долгосрочных контрактов, которые позволят им полагаться на российский газ на фоне общего курса на "зеленую энергетику".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГосударственный департамент СШАГаз