Росія не створювала газову кризу, але могла допомогти Європі, - Держдеп

Російська Федерація не створювала газову кризу в Європі. Але могла б вжити заходів, щоб пом'якшити його наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого радника Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амоса Хохштайна в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.
"Давайте говорити начистоту, Росія не створювала газову кризу в Європі... Але немає сумніву, що Росія не зробила того, що могла, для пом'якшення його наслідків", - зазначив він.
Хохштайн також привітав рішення Росії збільшити поставки газу в сховища в Європі.
Нагадаємо, раніше видання Axios писало, що президент Росії Володимир Путін має намір використати європейську газову кризу у своїх цілях і підштовхує країни Євросоюзу до підписання довгострокових контрактів, які дозволять їм покладатися на російський газ на тлі загального курсу на "зелену енергетику".