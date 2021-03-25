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Россия создаст новый полк ВДВ в оккупированном Крыму

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны Российской Федерации панирует создать в оккупированном Крыму десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Новый полк воздушно-десантных войск будет создан на базе 56-й десантно-штурмовой бригады, которая сейчас находится в городе Камышин в Волгоградской области.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передают "Известия".

"В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что воздушно-десантные войска "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны".

"Деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Республике Крым, Псковской и Омской областях", - добавил он.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Россия превратила оккупированный Крым в военную базу.

Также на прошлой неделе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не исключает российской атаки с юга.

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