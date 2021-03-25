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Росія створить новий полк ВДВ в окупованому Криму

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство оборони Російської Федерації панірує створити в окупованому Криму десантно-штурмовий полк з пунктом постійної дислокації у Феодосії. Новий полк повітряно-десантних військ буде створений на базі 56-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз знаходиться в місті Камишин у Волгоградській області.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передають "Известия".

"В рамках нарощування бойових можливостей військ в цьому році планується завершити розгортання третього десантно-штурмового полку 76-ї дивізії в Пскові, до кінця року переформувати 56-у десантно-штурмову бригаду в 56-ї десантно-штурмовий полк до пункту постійного базування у Феодосії", - сказав Шойгу.

Міністр оборони РФ зазначив, що повітряно-десантні війська "вийшли на новий якісний рівень оперативного реагування на загрози військової безпеки країни".

"Діяльність Повітряно-десантних військ спрямована не тільки на підвищення бойового потенціалу, але й на вдосконалення системи управління, розвиток об'єктів інфраструктури, зокрема в Республіці Крим, Псковської і Омській областях", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Росія перетворила окупований Крим у військову базу.

Також минулого тижня глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що не виключає російської атаки з півдня.

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Новини України Министерство обороны РФРосійська ФедераціяКримВДВ
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