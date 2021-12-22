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Россия создает прикрытие для провокаций: МИД отреагировал на заявления РФ по Донбассу

Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на обвинения России о якобы "американских военных" и "химического оружия" на Донбассе. В ведомстве назвали такие заявления РФ созданием информационного прикрытия для дальнейших провокаций на территории Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он заявил, что в МИД категорически отвергают инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации.

"Заявления министра обороны о якобы химические вещества, инструкторов американских частных военных компаний, обстрелы жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - отметил Николенко.

В свою очередь он отметил, что МИД призывает российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.

"Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление решить конфликт политико-дипломатическими методами", - подчеркнул Николенко.

Он подчеркнул, что первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", - добавил Николенко.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Причем, с применением химикатов.

Добавим, официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России об американских ЧВК, которые якобы готовят провокации на Донбассе. Слова Сергея Шойгу отвергли в оборонном ведомстве.

Вместе с тем Госдепартамент США после заявлений министра обороны РФ призвал прекратить использовать "ложную и провокационную риторику".

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