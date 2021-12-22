Росія створює прикриття для провокацій: МЗС відреагувало на заяви РФ щодо Донбасу

У Міністерстві закордонних справ відреагували на закиди Росії про нібито "американських військових" і "хімічної зброї" на Донбасі. У відомстві назвали такі заяви РФ створенням інформаційного прикриття для подальших провокацій на території України.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.
Він заявив, що в МЗС категорично відкидають інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації.
"Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - зазначив Ніколенко.
Своєю чергою він зазначив, що МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.
"Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", - наголосив Ніколенко.
Він підкреслив, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.
"Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Причому, із застосуванням хімікатів.
Додамо, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяву міністра оборони Росії про американські ПВК, які нібито готують провокації на Донбасі. Слова Сергія Шойгу відкинули в оборонному відомстві.
Разом с тим Держдепартамент США після заяв міністра оборони РФ закликав припинити використовувати "неправдиву і провокаційну риторику".