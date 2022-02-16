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Россия создает "новую нормальность", чтобы силой оспорить принцип суверенитета, - НАТО

Автор: Сергей Новиков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию создании "новой нормальности" в Европе для дальнейшего оспаривания принципа суверенитета. По его мнению, европейский континент стоит на пороге кризиса в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы не знаем, что произойдет в Украине, но ситуация показывает, что мы стоим перед лицом кризиса европейской безопасности. Москва дает понять, что она готовится оспорить фундаментальные принципы суверенитета на десятилетия с использованием силы. Я с сожалением вынужден сказать, что это новая нормальность в Европе", - отметил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что возможное признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" станет нарушением территориальной целостности Украины и международного права.

Он также говорил, что помимо угрозы вторжения России в Украину есть риск других видов агрессии. В частности, риски свержения власти в Киеве.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину