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Росія створює "нову нормальність", щоб силою оскаржити принцип суверенітету, - НАТО

Автор: Сергей Новиков

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію у створенні "нової нормальності" в Європі для подальшого оскарження принципу суверенітету. На його думку, європейський континент стоїть на порозі кризи в сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми не знаємо, що станеться в Україні, але ситуація показує, що ми стоїмо перед лицем кризи європейської безпеки. Москва дає зрозуміти, що вона готується оскаржити фундаментальні принципи суверенітету на десятиліття з використанням сили. Я з жалем змушений сказати, що це нова нормальність в Європі", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що можливе визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" стане порушенням територіальної цілісності України та міжнародного права.

Він також говорив, що крім загрози вторгнення Росії в Україну є ризик інших видів агресії. Зокрема, ризики повалення влади в Києві.

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НАТОЄнс СтолтенбергВторгнення Росії до України