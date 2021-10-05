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Росія створює хаос на ринку в Європі через накручування цін на газ, - Кулеба

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 14:12
Росія створює хаос на ринку в Європі через накручування цін на газ, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Вони, зокрема, обговорили газову кризу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У порядку денному переговорів було:

  • головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році,
  • загрози "Північного потоку-2 для енергетичної безпеки Європи,
  • двостороння взаємодія.

“Північний потік-2" підриває безпеку не лише України та Польщі, але і всієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує постачання газу до європейських споживачів та створює хаос на ринку через накручування цін на газ", - заявив Кулеба.

За його словами, Україна та Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичній безпеці та стабільності Європейського континенту.

Нагадаємо, ціна на газ в Європі перевищила рекордні 1200 доларів.

Раніше Кулеба заявив, що газова криза в Європі створена в ручному режимі.

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Європа Дмитро Кулеба Газ
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