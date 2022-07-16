UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как Россия создает фейки о войне в Украине: пример из Мариуполя

Фото: российская пропаганда снимает фейки о Мариуполе (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская пропаганда создает фейки о войне в Украине, приписывая украинцам в оккупации слова, которые они никогда не говорили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В частности, он опубликовал видео из Волонетровки в Кальмиусском районе, которое распространяют пропагандисты.

"На видео мариупольчанка рассказывает о том, какая была хорошая отремонтированная школа. Но как она была уничтожена? Внимание - ни слова о том, что "уничтоженная ВСУ" не звучит. Вообще ничего не звучит о том, кто именно уничтожил. Читаем сообщение и… оказывается она говорит, что школу подорвали ВСУ", - отметил он.

По его словам, на видео ни слова не сказано о том, кто уничтожил школу, но большинство не смотрит такие видео до конца.

"Очень распространенный прием оккупационной пропаганды по Донецкой области. Поэтому не верьте. Не читайте. Проверяйте. Информация - это оружие. Не давайте ей работать против себя", - добавил он.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что мошенники в Украине используют фейковое обращение президента Владимира Зеленского, который якобы просит украинцев оставлять персональные данные и номера банковских карт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариупольфейки