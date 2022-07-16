Как Россия создает фейки о войне в Украине: пример из Мариуполя

В частности, он опубликовал видео из Волонетровки в Кальмиусском районе, которое распространяют пропагандисты.

"На видео мариупольчанка рассказывает о том, какая была хорошая отремонтированная школа. Но как она была уничтожена? Внимание - ни слова о том, что "уничтоженная ВСУ" не звучит. Вообще ничего не звучит о том, кто именно уничтожил. Читаем сообщение и… оказывается она говорит, что школу подорвали ВСУ", - отметил он.

По его словам, на видео ни слова не сказано о том, кто уничтожил школу, но большинство не смотрит такие видео до конца.

"Очень распространенный прием оккупационной пропаганды по Донецкой области. Поэтому не верьте. Не читайте. Проверяйте. Информация - это оружие. Не давайте ей работать против себя", - добавил он.