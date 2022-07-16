Як Росія створює фейки про війну в Україні: приклад з Маріуполя

Зокрема, він опублікував відео з Волонетрівки в Кальміуському районі, яке поширюють пропагандисти.

"На відео маріупольчанка розповідає про те, яка була хороша відремонтована школа. Але як вона була знищена? Увага - жодного слова про те, що "знищена ЗСУ" не звучить. Взагалі нічого не звучить про те, хто саме знищив. Читаємо повідомлення і ... виявляється вона каже, що школу підірвали ЗСУ", - зазначив він.

За його словами, на відео ні слова не сказано про те, хто знищив школу, але більшість не дивиться такі відео до кінця.

"Дуже поширений прийом окупаційної пропаганди по Донецькій області. Тому не вірте. Не читайте. Перевіряти. Інформація - це зброя. Не давайте їй працювати проти себе", - додав він.