Россия совершила кибератаку на Нидерланды во время расследования катастрофы MH17, - СМИ

На нидерландские IТ-системы полиции в 2017 году осуществили кибератаку. Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России, проникла в системы через сервер Академии полиции.
Об этом сообщает издание de Volkskrant, ссылаясь на четыре источника.
Взлом зафиксировала нидерландская спецслужба AIVD. Полиция об этом узнала только после сообщения спецслужбы. Полиция в то время была занята расследованием уголовных дел по MH17, сообщает издание.
Неизвестно, были ли украдены какие-то данные, говорят источники de Volkskrant. Полиция и спецслужба официально отказывают давать комментарии.
"Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые? Они уже собирали данные? Это было непонятно" - сказал один из источников.
Напомним, суд в Гааге провел слушания по существу по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17.
А в мае Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России за сбитый рейс MH17.
Самолет сбили 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.