Россия совершила кибератаку на Нидерланды во время расследования катастрофы MH17, - СМИ

На нидерландские IТ-системы полиции в 2017 году осуществили кибератаку. Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России, проникла в системы через сервер Академии полиции.

Об этом сообщает издание de Volkskrant , ссылаясь на четыре источника.

Взлом зафиксировала нидерландская спецслужба AIVD. Полиция об этом узнала только после сообщения спецслужбы. Полиция в то время была занята расследованием уголовных дел по MH17, сообщает издание.

Неизвестно, были ли украдены какие-то данные, говорят источники de Volkskrant. Полиция и спецслужба официально отказывают давать комментарии.

"Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые? Они уже собирали данные? Это было непонятно" - сказал один из источников.