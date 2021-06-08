Росія здійснила кібератаку на Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17, - ЗМІ

На нідерландські ІТ-системи поліції в 2017 році здійснили кібератаку. Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії, проникла в системи через сервер Академії поліції.

Про це повідомляє видання de Volkskrant , посилаючись на чотири джерела.

Злом зафіксувала нідерландська спецслужба AIVD. Поліція про це дізналась тільки після повідомлення спецслужби. Поліція на той час була зайнята розслідуванням кримінальних справ щодо MH17, повідомляє видання.

Невідомо, чи були вкрадені якісь дані, кажуть джерела de Volkskrant. Поліція і спецслужба офіційно відмовляють давати коментарі.

"Було багато знаків запитання. Як довго вони були в системі? Це було вперше? Чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло" - сказало одне з джерел.