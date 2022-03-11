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Россия не в состоянии брать города, поэтому бомбит их как в Сирии и Чечне, - Боррель

Автор: Артем Горовенко

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считвает, что в ходе войны России против Украины стало понятно, что российские войска не в состоянии брать города. Поэтому бомбят их как в Сирии и Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tf1info.fr.

По его словам, российские войска прибегают к неизбирательным ударам.

"Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне, бомбит. Российская армия - это артиллерийская армия. Так что она бомбит без разбора то госпиталь, то тротуары, то дома", - отметил Боррель.

Он также подтвердил, что президента России Владимира Путина за это могут судить в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили об угрозе применения химического оружия со стороны российских оккупантов.

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