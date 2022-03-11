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Росія не в змозі брати міста, тому бомбить їх як у Сирії та Чечні, - Боррель

Автор: Артем Горовенко

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що в ході війни Росії проти України стало зрозуміло, що російські війська не в змозі брати міста. Тому бомблять їх як у Сирії та Чечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tf1info.fr.

За його словами, російські війська вдаються до невибіркових ударів.

"Маріуполь, безсумнівно, військовий злочин, але справа не тільки в цій лікарні. Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний, тому вона робить те, що робила в Сирії або Чечні, бомбить. Російська армія - це артилерійська армія. Так що вона бомбить без розбору то госпіталь, то тротуари, то будинки", - зазначив Боррель.

Він також підтвердив, що президента Росії Володимира Путіна за це можуть судити в Міжнародному кримінальному суді (МКС) в Гаазі.

Нагадаємо, раніше в МВС України заявили про загрозу застосування хімічної зброї з боку російських окупантів.

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