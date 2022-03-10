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МВД о возможности химической атаки России: ми уже ничему не можем удивляться

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Четверг 10 марта 2022 13:43
МВД о возможности химической атаки России: ми уже ничему не можем удивляться Фото: Советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Анна Шиканова

Россия во время военных действий в Сирии применяла химическое оружие и обвинила потом в этом сирийских боевиков. Поэтому, угроза для Украины также сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире ТВ.

"Мы все помним историю Сирии, когда Россия использовала химическое оружие, рассказывая, что это сирийские боевики. Очень хорошо, что об этом британская разведка начала уже говорить", - сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что весь мир должен об этом говорить активно, так как уровень безумия в РФ настолько высок, что уже ничему не стоит удивляться.

"Важно, чтобы об этом в мире начали говорить активно, как о возможной химической атаке со стороны РФ. Ибо уровень безумия этих людей настолько высок, что мы уже ничему не можем удивляться, особенно, после того, что они творили на ЧАЭС", - сказал советник министра МВД.

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