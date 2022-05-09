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Россия сосредоточила в море семь носителей. Могут выпустить за один раз 50 ракет, - Минобороны

Фото: РФ сосредоточила в Черном море семь носителей ракет (youtubе)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов, особенно с Черного моря. Россия сосредоточила в акваториях семь носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

"Сохраняется угроза применения крылатых ракет с Черного моря по военным и гражданским объектам Украины... В акватории Черного моря сейчас уже семь носителей крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп может составлять до 50 ракет", - отметил он.

Напомним, сегодня оккупанты выпустили четыре ракеты типа "Оникс" по Одесской области. Удар был осуществлен из Крыма.

С начала войны украинские защитники уничтожили около 25 650 военных России.

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