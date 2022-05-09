Россия сосредоточила в море семь носителей. Могут выпустить за один раз 50 ракет, - Минобороны

Фото: РФ сосредоточила в Черном море семь носителей ракет (youtubе)

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов, особенно с Черного моря. Россия сосредоточила в акваториях семь носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.